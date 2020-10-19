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Происшествия

Под Ровно в автокатастрофе погибла беременная женщина, спешившая в роддом

16:31 19 октября 2020
ДТП

В понедельник, 19 октября, на трассе Киев — Чоп в лобовом ДТП погибла беременная женщина, которую муж вез в роддом.

Как сообщают в ГУНП в Ровенской области, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло около села Корнин.

Полицейские установили, что водитель автомобиля Honda — 27-летний житель Ровно — выехал на полосу встречного движения, где столкнулся Volkswagen, которым управлял 37-летний житель областного центра.

Водитель Volkswagen в тяжелом состоянии попал в реанимацию, а его 32-летняя жена — в травматологию.

25-летняя пассажирка Honda, находившаяся на последнем сроке беременности, погибла на месте. Ее мужа госпитализировали в травматологическое отделение.

Ранее под Одесской полицейский спас годовалого ребенка — тот находился в машине, попавшей в ДТП. Он вытащил из авто, в котором также находились травмированный и погибший мужчины, мальчика, ногу которого зажало между сидениями. В автомобиле была повреждена газовая установка и машина могла вспыхнуть в любую минуту…

Фото с сайта полиции Ровенской области.

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