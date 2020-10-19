Пересел на заднее сиденье и начал раздевать: в Киеве таксист изнасиловал клиентку

В Голосеевском районе Киеве молодая юристка, которая к тому же возглавляет юридическую компанию, стала жертвой насилия со стороны водителя такси.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, инцидент произошел утром 18 октября, когда женщина, отдыхавшая с подругой, вызвала такси, чтобы добраться домой.

По вызову в службу такси «Рапид» к ней прибыл Volkswagen Passat, и женщина села на заднее правое пассажирское сиденье.

Однако вместо того, чтобы доставить клиентку по адресу, он свернул в лесопарковую зону и пересел к женщине на заднее сиденье.

Вопреки сопротивление, преступник начал душить свою жертву, нанес удары по голове и все-таки изнасиловал.

Полицию пострадавшая вызвала сразу же, как злоумышленник доставил ее домой.

45-летнего подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Выяснилось, что мужчина зарегистрирован в одном из сел Тячевского района Закарпатской области, а в столице арендовал жилье и зарабатывал на жизнь извозом. Что произошло между ним и пассажиркой в ночь на 18 октября, он внятно не объяснил.

Напомним, летом блогер Уля Станиславская рассказала о собственном опыте аналогичного «общения» с таксистом, что спровоцировало волну возмущения в сети.

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