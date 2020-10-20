Потоп произошел в одном из киевских домов после включения отопления

В Киеве на улице Вацлава Гавела после включения отопления прорвало трубы — вода заливала здание в течение нескольких часов.

Видео ЧП на бульваре Вацлава Гавела, 83 выложили на Telegram-канале «Киев сейчас».

По словам местных жителей, через полтора часа после прорыва труб на место аварии приехал мастер. Ему не удавалось перекрыть воду еще минут 40… Тем временем лестничная клетка в подъезде дома больше напоминала каскадный водопад. А жильцы пытались убрать воду из квартир при помощи швабр и ведер.

Ранее в сеть выкладывали видео масштабной аварии на мосту Патона, где прорвало трубу водоснабжения — вода с высоты путепровода падала в Днепр.

Иллюстративное изображение MichaelGaida с сайта Pixabay.

299

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter