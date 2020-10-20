Потоп произошел в одном из киевских домов после включения отопления
В Киеве на улице Вацлава Гавела после включения отопления прорвало трубы — вода заливала здание в течение нескольких часов.
Видео ЧП на бульваре Вацлава Гавела, 83 выложили на Telegram-канале «Киев сейчас».
По словам местных жителей, через полтора часа после прорыва труб на место аварии приехал мастер. Ему не удавалось перекрыть воду еще минут 40… Тем временем лестничная клетка в подъезде дома больше напоминала каскадный водопад. А жильцы пытались убрать воду из квартир при помощи швабр и ведер.
Ранее в сеть выкладывали видео масштабной аварии на мосту Патона, где прорвало трубу водоснабжения — вода с высоты путепровода падала в Днепр.
Иллюстративное изображение MichaelGaida с сайта Pixabay.299
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