Девушка свалилась в воду на автомобиле в Харькове и попала на «фото дня»

В Харькове на набережной девушка-водитель на «Киа» выехала с проезжей части, снесла ограждение и упала в воду.

Видео ЧП в Telegram-канал выложил ресурс «Веха». На место чрезвычайного происшествия приехали экстренные службы — медики и спасатели.

Девушку достали из воды и оказали ей первую помощь.

Также ресурс разместил фото водителя, сидящей на крыше своего авто, прокомментировав его так: «2020-й, жги».

Ранее в Киеве машина с людьми съехала в Русановский канал — водитель утверждал, что он потерял управление авто, пытаясь не сбить собаку.

Еще до приезда полиции водителя и его супругу из машины вытащил прохожий. Позже выяснилось, что это был прокурор прокуратуры Киевской области Казбек Тедеев.

Иллюстративноен изображение ClaudiaWollesen с сайта Pixabay.

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