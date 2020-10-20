Раскрыт интересный нюанс об упавшей в воду на авто харьковчанке

Водителем машины, упавшей в реку в Харькове, оказалась сотрудница областного главка Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Telegram-канал «Труха».

По данным ресурса, Сичкар Анна Викторовна является начальником юридического сектора.

В сети назвали пострадавшую «королевой чрезвычайных происшествий» и предупредили: «Хватит ржать, а то окажетесь на дне Соренто».

Напомним, сегодня в Харькове на набережной девушка-водитель на «Киа» выехала с проезжей части, снесла ограждение и упала в реку. Пострадавшую достали из воды и оказали ей первую помощь.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о подобном случаев Киеве.

Фото Telegram-канал «Труха», Telegram-канал «ВЕХА»

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