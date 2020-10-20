Под Киевом мужчина "заминировал" госучреждение, требуя вернуть ему сбежавшую сожительницу

Житель города Ирпень поднял на ноги всю городскую полицию. Сначала он заявил об исчезновении своей сожительницы, а затем стал угрожать взрывом одного из местных госучреждений.

Как сообщили в полиции Киевщины, мужчина позвонил на спецлинию «102», сообщил о «минировании» и возможности взрыва, если полицейские не найдут его пропавшую женщину.

Копы быстро установили личность заявителя. Им оказался 34-летний местный житель. Правоохранители оперативно задержали «минера».

По данному факту возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Что касается пропавшей сожительницы, то, как выяснили в полиции, женщина никуда не исчезала, а просто забрала вещи и решила разорвать отношения.

Напомним, сообщения о «минировании» часто приходится рассматривать полицейским, особенно это касается областных центров и Киева. В столице в начале этого учебного года так «развлекались» ученики нескольких школ.

Фото kv.npu.gov.ua

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