28.28 / 28.47 33.12 / 33.53
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Рождественского убийцу», лишившего жизни четырех человек, приговорили к пожизненному заключению

18:44 20 октября 2020
Рождественский убийца

В Одесской области Измаильский горрайонный суд огласил приговор в резонансном уголовном деле — умышленном убийстве на Рождество четырех человек.

Массовое убийство произошло 6 января 2019 года в одном из частных домов в селе Камышовка Измаильского района. В рождественский праздник, 7 января, там были обнаружены тела трех мужчин, в том числе хозяина дома, и женщины.

Как следует из материалов досудебного расследования, в ночь на 7 января 42-летний хозяин дома принимал у себя гостей — 55-летнего и 41-летнего односельчан и 29-летнюю жительницу соседнего села. Позже к компании, которая распивала спиртные напитки, присоединился бывший муж женщины. Во время застолья он стал требовать, чтобы она ушла вместе с ним домой, а затем приревновал ее к собутыльникам. Возникла ссора, переросшая в драку, во время которой 29-летний «ревнивец» топором и ножом нанес присутствовавшим смертельные ранения.

Увидев, что натворил, он скрылся с места преступления. Задержали его правоохранители «по горячим следам», у родственников в Измаиле.

В суде данные и выводы полицейского расследования подтвердились. В приговоре констатировано: «От ударов топором и кухонным ножом погибли двое мужчин и женщина». Одного из них злоумышленник несколько раз ударил топором. Когда мужчина упал, добил его кухонным ножом — у жертвы были многочисленные колото-резаные раны в области шеи, спины и живота. Следом он буквально исполосовал ножом другого мужчину и свою бывшую жену.

«Еще один приятель убийцы, получив удар топором, выбежал во двор и, чтобы спастись, пытался скрыться в подвальном помещении, — говорится в приговоре. — Однако из-за травмы не устоял на ногах и скатился вниз по лестнице. Полученные при падении повреждения оказались несовместимыми с жизнью».

Подсудимый признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе в умышленном убийстве, попытке убийства, краже и нанесении телесных повреждений. Он своей вины не признал.

166

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Потепление уже не за горами: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Потепление уже не за горами: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Осенние цветы

Синоптик рассказала, когда в Украине будет +20

кернес

Невестка Кернеса сообщила о состоянии его здоровья

Слава Каминская из группы «НеАнгелы»

Слава Каминская призналась, почему развелась с мужем

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер