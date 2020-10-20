«Рождественского убийцу», лишившего жизни четырех человек, приговорили к пожизненному заключению

В Одесской области Измаильский горрайонный суд огласил приговор в резонансном уголовном деле — умышленном убийстве на Рождество четырех человек.

Массовое убийство произошло 6 января 2019 года в одном из частных домов в селе Камышовка Измаильского района. В рождественский праздник, 7 января, там были обнаружены тела трех мужчин, в том числе хозяина дома, и женщины.

Как следует из материалов досудебного расследования, в ночь на 7 января 42-летний хозяин дома принимал у себя гостей — 55-летнего и 41-летнего односельчан и 29-летнюю жительницу соседнего села. Позже к компании, которая распивала спиртные напитки, присоединился бывший муж женщины. Во время застолья он стал требовать, чтобы она ушла вместе с ним домой, а затем приревновал ее к собутыльникам. Возникла ссора, переросшая в драку, во время которой 29-летний «ревнивец» топором и ножом нанес присутствовавшим смертельные ранения.

Увидев, что натворил, он скрылся с места преступления. Задержали его правоохранители «по горячим следам», у родственников в Измаиле.

В суде данные и выводы полицейского расследования подтвердились. В приговоре констатировано: «От ударов топором и кухонным ножом погибли двое мужчин и женщина». Одного из них злоумышленник несколько раз ударил топором. Когда мужчина упал, добил его кухонным ножом — у жертвы были многочисленные колото-резаные раны в области шеи, спины и живота. Следом он буквально исполосовал ножом другого мужчину и свою бывшую жену.

«Еще один приятель убийцы, получив удар топором, выбежал во двор и, чтобы спастись, пытался скрыться в подвальном помещении, — говорится в приговоре. — Однако из-за травмы не устоял на ногах и скатился вниз по лестнице. Полученные при падении повреждения оказались несовместимыми с жизнью».

Подсудимый признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе в умышленном убийстве, попытке убийства, краже и нанесении телесных повреждений. Он своей вины не признал.

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