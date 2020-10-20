Рекордную партию «боевого наркотика ИГИЛ» накрыли в Одессе

Правоохранители блокировали в Одессе транзит через нашу страну 750 килограммов психотропного вещества — каптагона, известного как «боевой наркотик Исламского государства». Каптагон — психостимулятор, которым подпитывают, в частности, террористов-фанатиков, чтобы «убить» в них жалость, нивелировать болевые ощущения и повысить физическую выносливость, в дальнейшем вызывает сильную наркозависимость, тяжелые побочные эффекты.

По предварительным подсчетам, данная партия каптагона, предназначавшаяся для переправки из Сирии транзитом через территорию Украины в Саудовскую Аравию, оценивается более чем в 30 млн долларов.

«Изначально было установлено, что организовали переправку каптагона двое жителей Одессы и Львова, заказав его в одной из стран Средиземноморского бассейна», — сообщили «ФАКТАМ» в Одесском областном управлении СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали: товар, скрытый в контейнере со сладостями, в начале сентября прибыл в морской торговый порт Южный, после чего все действия злоумышленников были уже под контролем.

Как рассказали на таможне, товар — печенье и рахат-лукум производства Сирии — поступил в адрес одного из украинских предприятий. Во время проведения совместного таможенного досмотра было обнаружено, что 76 коробок содержат таблетки общим весом более 750 кг.

«Экспресс-тест и наша служебная собака Боцман подтвердили, что это — каптагон, психотропное вещество, содержащее амфетамин. Получатель поместил товар на склад для дальнейшего оформления», — уточнили в ведомстве.

В рамках проведения контролируемой поставки было установлено, что дельцы, не подозревая о проведении оперативных мероприятий, спрятали пакеты с каптагоном в приобретенную товарную партию кукурузного крахмала. Затем два контейнера с контрабандным психотропом доставили в Одесский морской торговый порт — для экспорта в Саудовскую Аравию.

После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали фигурантов: одного при попытке вылета из аэропорта «Одесса», другого — по месту жительства. Оба — граждане Украины. Сообщается, что один из них — одессит Александр С., известный спортсмен, неоднократный призер различных чемпионатов по тайскому боксу и борьбе. Его без труда опознали, в частности, друзья и знакомые, когда увидели на снимках, сделанных спецслужбой при задержании. По некоторым сведениям, он еще занимается бизнесом, в частности, растаможиванием различных товаров. Уже попадал в «переделки», даже был ранен из огнестрельного оружия.

Правоохранители изъяли контейнеры с каптагоном. Отмечается, что это рекордная партия такого препарата, когда-либо переправляемая через порты Большой Одессы.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотиков) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении обоим фигурантам о подозрении.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех причастных к контрабанде наркотиков.

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