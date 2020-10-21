COVID-19 убивает: в Киеве из окон больниц выбросились два пациента

Стремительное распространение коронавируса в мире все чаще приводит к смертельным случаям не только в больничных палатах: в Киеве опасное заболевание стало причиной самоубийств в течение последних дней двух человек.

Так, 19 октября из окна инфекционного отделения Александровской больницы, где лечат больных COVID-19, выбросилась женщина, пишет «Обозреватель» со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел ночью. Инфицированная коронавирусом 60-летняя женщина выпала из окна на четвертом этаже. От полученных травм она скончалась в реанимации около семи утра.

На следующий день, 20 октября, стало известно, что в Оболонском районе Киева мужчина с COVID-19 совершил суицид, также выпрыгнув из окна медучреждения. Трагедия произошла в клинической городской больнице № 8 по улице Кондратюка, где также лечат заболевших коронавирусом пациентов.

Напомним, что в сентябре стало известно о том, что в Киевской городской клинической больнице № 4, где лечат пациентов с коронавирусом, покончили с собой двое мужчин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 20 октября, в Украине подтверждены 309 107 случаев заболевания COVID-19, из них 5 786 летальных, 129 533 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 5 469 новых случаев заражения.

Фото: DW

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