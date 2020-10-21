Не на ту нарвался: в Киеве бабушка-пенсионерка избила грабителя, отнявшего ее рюкзак

Увеличение случаев насилия на улицах украинских городов, с которым часто не могут справиться правоохранители, приводит к тому, что граждане самостоятельно пытаются защищать свою жизнь и имущество.

Один из случаев подобной «самозащиты» произошел в столице в ночь на вторник, 20 октября, передает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Сообщается, что на улице Братиславской пенсионерка в два часа ночи была вынуждена дать отпор мужчине, который попытался украсть ее рюкзак возле больницы скорой медицинской помощи.

Несмотря на превосходство в силе и молодости, женщина оказала грабителю упорное сопротивление, испортив ему «внешний вид».

И даже несмотря на то, что злоумышленнику удалось вырвать злополучный рюкзак, далеко уйти ему не удалось: бабушка вызвала по мобильнику полицию, описав нападавшего как «слегка побитого человека».

Правоохранители бросились в погоню и в нескольких сотнях метров обнаружили человека с похожими приметам: он был в крови, с огромной шишкой на голове.

Подписчики группы поддерживают пенсионерку за смелость, однако некоторые недоумевают, куда могла направляться женщина преклонного возраста в два часа ночи с рюкзаком.

«Нашли друг друга в 2:00 ночи те, кому не спится», — шутят в комментариях к публикации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с не меньшей агрессией наши сограждане сталкиваются и общественном транспорте, в результате чего часто страдают водители и кондукторы.

Фото: bomba.co

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