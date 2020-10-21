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Происшествия

Отрезавшую голову дочке харьковчанку признали невменяемой

9:38 21 октября 2020
Татьяна Панова

Татьяну Пьянову, которую задержали в Харькове с отрезанной головой ее 13-летней дочери и отправили на принудительную экспертизу, признали «страдающей хроническим психическим заболеванием, что лишало подозреваемую возможности осознавать свои действия».

Как сообщает «Объектив», суд решил направить женщину в психиатрическое учреждение со строгим режимом. Пока что Пьянова остается в СИЗО — у ее адвокатов есть месяц на апелляцию.

По словам руководителя пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко, причастность других лиц к убийству девочки не установлена.

Напомним, что Панову заметили рано утром в Харькове 30 апреля — абсолютно голая женщина, забрызганная кровью, ходила по улицам с пакетом, в котором была голова убитой девочки. Женщина вела себя агрессивно и пыталась бросаться на полицейских.

Эксклюзивный материал с рассказами соседей Пьяновой об их семье и образе жизни, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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Отрезавшую голову дочке харьковчанку признали невменяемой

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