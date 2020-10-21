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Происшествия

Харьковчанин устроил поножовщину в рейсовом автобусе

10:41 21 октября 2020
автобус

В рейсовом автобусе Киев-Харьков нетрезвый мужчина, который агрессивно себя вел по отношению к другим пассажирам, после замечаний устроил настоящую поножовщину и ранил несколько человек. Об этом сообщили в столичной полиции.

Ситуация разворачивалась следующим образом: пьяный цеплялся к пассажирам автобуса, сидевший рядом мужчина хотел его успокоить. Но неадекват достал нож и начал провоцировать оппонента на драку. Во время потасовки агрессивный пассажир ранил своего соседа в руку. А когда бросился бежать, то поранил палец на руке еще и женщине.

Всем пострадавшим врачи оказали первую медицинскую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Полицейские, прибывшие на вызов водителя автобуса, задержали 35-летнего мужчину неподалеку от места преступления. Патрульные провели тест для установления состояния опьянения и драгер показал 1,8 промилле. Копы изъяли нож со следами, похожими на кровь, который, предположительно, выбросил фигурант.

За содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о поножовщине в Днепре, где работник одного из кафе в ходе ссоры нанес смертельные ножевые ранения двум посетителям.

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