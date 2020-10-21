Врачу разбил голову взбунтовавшийся пациент в киевской больнице

В киевской больнице № 17 произошел ужасный случай: больной напал на врача и серьезно ранил его металлическим стулом. Как сообщает в Telegram-канале «Киев Оперативный, «больному» не понравились стены помещения.

Якобы из-за этого он трижды ударил врача по голове металлическим стулом. Медика сразу госпитализировали. У него диагностировали сотрясение мозга, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.

Нападавшего задержали сотрудники Муниципальной варты.

«Врачу желаем скорейшего выздоровления! Негодяю — сурового наказания за преступление», — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Запорожье на больничную койку попала врач скорой помощи, на которую напали родственники умершей пациентки. А в Киеве мужчина, который хотел отомстить медикам, поджег машину на стоянке, подумав, что она принадлежит одному из врачей.

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