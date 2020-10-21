Убивший полковника ГСЧС в ДТП водитель оказался пьяным

Авария, в которой погибли полковник ГСЧС и его жена, произошла в 7 часов утра 21 октября на 493 км автодороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский.

В полиции Харьковской области подтвердили, что на автотрассе произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser и Daewoo Lanos.

В результате аварии на месте погибли 41-летний водитель и 37-летняя пассажирка Lanos.

В иномарке находились двое мужчин — 21 и 19 лет. Они не пострадали и отказались от госпитализации. По предварительной информации, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, по данным Telegram-канала «Труха», водитель Toyota уже привлекался к административной ответственности за управление машиной в нетрезвом виде. После сегодняшней аварии на место ЧП сразу же приехал его отец, бывший сотрудник ГАИ.

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