Подрыв авто с политиком устроили в Одесской области
В Одесской области подорвали машину кандидата в депутаты от «Батьківщини» Андрея Бабенко — он с ранением головы попал в больницу.
Как сообщает «Думская», покушения произошло в районе автозаправки у села Курган Беляевского района. Машина кандидата и директора охранного агентства «Самсон» получила повреждение. Издание публикует фото авто, правая сторона которого иссечена осколками, одно стекло в машине выбито.
Отмечается, что сам Бабенко попал в частную клинику в тяжелом состоянии — его готовят к операции.
Напомним, что недавно в Закарпатской области напали на кандидата в депутаты в Вышкивскую ОТГ от «Оппозиционной платформы — За життя» Павла Седляра. Неизвестный мужчина в балаклаве ударил его в голову. Через несколько дней пострадавшему стало хуже и он умер в больнице.
Изображение Vladyslav Topyekha с сайта Pixabay.211
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