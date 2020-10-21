Подрыв авто с политиком устроили в Одесской области

В Одесской области подорвали машину кандидата в депутаты от «Батьківщини» Андрея Бабенко — он с ранением головы попал в больницу.

Как сообщает «Думская», покушения произошло в районе автозаправки у села Курган Беляевского района. Машина кандидата и директора охранного агентства «Самсон» получила повреждение. Издание публикует фото авто, правая сторона которого иссечена осколками, одно стекло в машине выбито.

Отмечается, что сам Бабенко попал в частную клинику в тяжелом состоянии — его готовят к операции.

Напомним, что недавно в Закарпатской области напали на кандидата в депутаты в Вышкивскую ОТГ от «Оппозиционной платформы — За життя» Павла Седляра. Неизвестный мужчина в балаклаве ударил его в голову. Через несколько дней пострадавшему стало хуже и он умер в больнице.

Изображение Vladyslav Topyekha с сайта Pixabay.

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