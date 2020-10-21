Застрелил супругов за 7 тысяч долларов: подозреваемого в двойном убийстве задержали под Одессой

Семь тысяч долларов — в такую сумму оценил жизни двоих человек убийца, который им задолжал. Полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве в поселке Шабо, что в Белгород-Днестровском районе, на юге Одесской области. crime.fakty.ua/345 330

Как сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции, убитый мужчина — предприниматель, который занимался прокатом водных катамаранов в расположенном неподалеку курортном поселке Затока.

«Полицейские проверили его личные и партнерские связи и вышли на след подозреваемого в тяжком преступлении — 51-летнего односельчанина», — сообщили в полиции.

Выяснилось, что еще в 2018 году подозреваемый взял у будущей жертвы в долг три водных велосипеда стоимостью 7 тысяч долларов. По данным следствия, не желая возвращать долг, он решил убить кредитора. Для этой цели купил пистолет, ночью пробрался в жилище к супругам, где их застрелил.

Полицейские провели ряд обысков, изъяли вещественные доказательства (пистолет, из которого, в соответствии с баллистической экспертизой, были застрелены муж с женой, патроны к нему, долговую расписку), гранату Ф-1 и около 200 граммов пороха.

Фигуранту сообщили о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса — преднамеренное убийство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

«Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Наказание, которое ему грозит, — от 15 лет и до пожизненного лишения свободы», — уточнил начальник Одесского регионального главка Нацполиции Олег Бех.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком убийстве в Измаиле: молодой мужчина зарезал спавших супругов 39 и 37 лет, нанеся им три десятка проникающих ранений. Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению.

Фото в заголовке Pixabay

76

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter