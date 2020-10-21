Охрана супермаркета в Киеве жестоко избила покупателя, обвинив его в краже пачки масла: сеть негодует

В одном из супермаркетов Оболонского района Киева охранники жестоко избили покупателя, который утром покупал продукты. Им показалось, что сливочное масло он взял бесплатно, рассказал в Facebook сам пострадавший Юрий Солоха.

После того, с мужчиной «провели воспитательную работу», в т. ч. почти сломав руку, ему все же показали видео, где он якобы совершает кражу. Однако при просмотре кадров в замедленном режиме охранники убедились, что допустили ошибку,

«Кассир по очереди пробила майонез, конфеты, а масло, не доставая из кулечка… просканировала и свернула обратно я оплатил и ушел», — описал случившееся пострадавший, которому понадобилось обращение к медикам.

«Теперь хожу с больным носом, синяком над глазом, разбитою бровью с гематомой и рассеченной губой. Ещё больше досталось левой руке, в локтевой части которую выламывали через колено», — рассказал он.

В комментариях пользователи поинтересовались, обратился ли Юрий в полицию и к руководству супермаркета, и отмечают, что подобные случаи агрессии охранники данного магазина демонстрируют не впервые.

«Они этим занимаются давно! Там есть охранник в штатском без опознавательных знаков. Длинный и худой! Он строит из себя спецназовца и т. п. — грубит, хамит и т. д. Ко мне тоже они раз до**лись. У них элементарное незнание законов и т. д. », — написал Сергей Купреенков.

«Да, тоже было недоразумение по маслу, но в „Варусе“ возле метро „Минская“! Расплатился, уже отхожу от кассы, рядом „нарисовался“ охранник: вы взяли 4 пачки! Подходит другой, этот: идите разбирайтесь. ну, отошли к столику для упаковки, тот убедился, что лишних продуктов у меня нет (думаю, было бы заметно, если рассовать по карманам 4 (!) пачки масла!?, рюкзака при мне не было — а в камере хранения), и извинился! но внешность у этого второго охранника…, такое впечатление, что бывший заключенный», — рассказал о собственном опыте пользователь с ником Sontse Zolote.

Напомним, в сентябре на Днепропетровщине охрана супермаркета тоже избила покупателя, но под предлогом заботы о его здоровье.

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