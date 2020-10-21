Рухнувшая конструкция убила рабочих на стройке в Одессе: первые подробности ЧП

Менее полутора часов назад «на границе» самого крупного жилого района Одессы — Суворовского и поселка Крыжановка Лиманского района Одесской области произошла трагедия. На «соединяющих» их улицах Академика Сахарова и Геерала Бочарова, где продолжается строительство большого ЖК Green's, случился обвал котлована и строительных конструкций.

Как сообщили очевидцы, «эта тяжелая масса полностью „накрыла“ строителей и, говорят, есть жертвы».

На место ЧП прибыли спасатели, полиция и медики. «В спасательных работах задействован экскаватор строительной компании, от ГСЧС привлечено 20 человек и 4 единицы техники. По состоянию на 16:30 подразделениями извлечены тела двух рабочих. Медработники констатировали их смерть», — сообщили в главке.

Как подтвердили «ФАКТАМ» в региональном главке ГСЧС, действительно, под обломками оказались двое рабочих: «Это мужчины в возрасте 38 лет и 61 года, которые выполняли строительные работы. Они погибли».

В полицию сообщение об обвале котлована и конструкций будущего жилого дома поступило около 16.00.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, которые привели к гибели людей. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебного расследования по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с невозможностью впоследствии занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подобном ЧП в Кропивницком, где в ходе строительных работ упала бетонная конструкция, в результате чего погибли два человека.

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