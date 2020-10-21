Под Киевом пытались похитить дочь блогерши, чтобы потребовать выкуп в 200 тысяч долларов

На Киевщине полиция предупредила похищение шестилетней дочери блогерши. Злоумышленники планировали потребовать у матери 200 тысяч долларов, сообщает МВД Украины.

Преступление произошло днем 21 октября на территории Киево-Святошинского района, причем участники преступной группы заранее распределили роли и арендовали здание, в котором намеревались удерживать ребенка.

Их задержали во время передачи 150 тысяч долларов и провели обыски по месту их жительства в селе Белогородка. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Участники спецоперации

По данным источника «Украинской правды», речь идет о блогере Алене Лоран. В своем Instagram она подтвердила догадку журналистов, отметив, что никогда не сможет забыть этот день.

«Я не могу ничего написать или рассказать. Смогу надеюсь, в ближайшие два дня. У нас был шок. Когда я смогу обнародовать, вы будете в шоке не менее», — написала она.

Напомним, в конце августа на автозаправочной станции в Борисполе Киевской области похитили 4-летнего ребенка. Похититель вывез девочку в поле за аэропортом «Борисполь», где его задержали полицейские.

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