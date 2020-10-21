Блогерша Алена Лоран, едва не лишившаяся ребенка из-за похитителей, записала видеообращение

Телеведущая и блогер Алена Лоран рассказала о подробностях полицейской спецоперации, во время которой задержали планировавших похищение ее дочери Габриэлы.

По ее словам, правоохранители сообщили ей о готовящемся покушении на нее и членов ее семьи еще в августе, однако на тот момент не было известно, что станет жертвой.

В видеообращении, которое Лоран записала для подписчиков в Instagram, она сообщила, что организатором преступления оказался ее сосед, а задержали его с подельником в момент передачи части требуемой суммы.

Женщина также заверила, что ребенок во время спецоперации не пострадал, и даже не подозревал о ее проведении.

В комментариях подписчики посоветовали Алене сменить место жительства, чтобы избавиться от неадекватных соседей.

Алена Лоран (настоящее имя Дюрцкая Елена) работала ведущей рубрик Showtime и Звездный Casual на интернет телевидении, участвовала в телепроектах «Богиня шопинга», «Панянка-селянка», а также «Супермама».



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