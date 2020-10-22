Мужчина справил нужду на мемориал Героев Небесной сотни в Киеве

В Киеве осквернили мемориал героям Небесной сотни. В ночь на 22 октября некий мужчина помочился на портреты погибших. Хулигана объявили в розыск.

После того, как видео с дерзкой выходкой появилось в сети, полиция прибыла на место преступления, осмотрела территорию и попыталась найти свидетелей инцидента. Пока что личность правонарушителя не установлена. В киевских группах в социальных сетях также подключились к поиску осквернителя памятников.

В полиции говорят, что если злоумышленника найдут, ему может грозить до пяти лет лишения свободы по статье о хулиганстве. Впрочем, приговор может оказаться намного мягче. Так, хулиган, разгромивший в 2017 году мемориал и сбросивший на тротуар гранитные плиты, был приговорен к четырем месяцам ареста. Суд учел оправдания вандала, что он якобы пережил нервный срыв при виде памятника.

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