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Происшествия

Раскрыта предварительная причина смертельного падения матери с дочкой в Киеве

15:20 22 октября 2020
На месте происшествия

В четверг, 22 октября в Киеве погибли 29-летняя женщина и 6-летний ребенок, которые выпали из окна 9-го этажа в Соломенском районе Киева.

Как сообщает Интерфакс-Украина, полиция проводит осмотр места трагедии, которая произошла около 13:00.

«Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство», — сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко. Он отметил, что пока полиция не установила причину гибели: несчастный случай, самоубийство либо умышленное убийство.

По его информации, в квартире в момент происшествия находился близкий родственник женщины.

Также Крищенко добавил, что, по имеющейся информации, у этой семьи были житейские проблемы.

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