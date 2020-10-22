Украинская школьница взбудоражила сети публикацией фото расчлененных животных

В Днепре ученица 9 класса спровоцировала скандал, опубликовав в соцсети фото с головой кота… на ноже. «Кис-кис, мяу-мяу, я от тебя офи*еваю», — гласит подпись к снимку.

При просмотре других аккаунтов 15-летнего подростка в соцсетях волонтеры обнаружили и фото черепа мертвой птицы с подписью «Ммм лоботомия».

В школе заявили, что ребенок не проявляет готовности к общению, и держится отстраненно, а в семье присутствуют сложные обстоятельства.

По информации VGORODE Днепр, девочку вызывали и в отделение полиции, где она рассказала, что отрубленную голову кота нашла на улице и решила с ней сфотографироваться «ради смеха». При этом одноклассникам девочка рассказала, что это было чучело. Единственное, что смогли сделать правоохранители, это взяли ее на учет и обязали родителей направить дочь к психологу. Из школы ее уже исключили.

Сама школьница продолжает постить фото с текстом о том, что она «сбежала» от полиции и опубликовала новый снимок — с отрубленной (отрезанной) головой вороны.

При этом она прокомментировала, что «прошлые три черепа так не воняли».

Напомним, ранее на Львовщине изверг «законсервировал» котенка в банке и похвастался «достижением» в Instagram.

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