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Происшествия

В Днепре обезвредили хакера, пытавшегося продать базу данных избирателей

16:59 22 октября 2020
Ноутбук и доллары

На хакерском форуме в Днепр накануне местных выборов торговали персональными данными граждан. Как сообщает СБУ, киберспециалисты пресекли продажу информации, которая совершалась накануне выборов в органы местного самоуправления.

На одном из специализированных хакерских форумов злоумышленник предлагал купить базу данных, по многим признакам совпадающую с информацией, которая хранится в «Государственном реестре избирателей». Эти данные, в которых указаны место жительства и номера избирательных участков, пользуются большим спросом у «даркнета» перед проведением выборов в органы местной власти. С помощью такой информации заказчик может воздействовать на электоральные предпочтения избирателей.

Оперативники СБУ установили злоумышленника и изъяли компьютерную технику, а также и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Проводится досудебное следствие.

Фото: СБУ

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