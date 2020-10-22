Под Киевом выскочивший на дорогу лось убил пассажира легковушки

Под Киевом выскочивший на дорогу лось спровоцировал смертельное ДТП. Его жертвами стал и «виновник» инцидента, и пассажир Renault.

Как сообщили в Facebook Вартові Еспресо, встреча легковушки и животного произошла в районе села Рудня-Шпилевская на трассе Киев — Иванков. Водитель не успел затормозить и сбил лося, а тот от удара вылетел на капот и пробил лобовое стекло авто.

36-летний водитель выжил — его с множественными травмами доставили в больницу, а пассажира насмерть придавило лосиной тушей.

Последствия столкновения

Напомним, в августе в Киеве сбили лося, обитавшего в лесном массиве рядом с улицей Саперно-Слободской (Голосеевский район). Водитель скрылся, а животное скончалось от тяжелых внутренних травм.

Фото 5.ua/

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