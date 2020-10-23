В украинском посольстве Азербайджана ночью случилось «ЧП»
В ночь на пятницу, 23 октября, в полицию сообщили о минировании здания посольства Азербайджана в Украине, расположенного на столичной улице Глыбочицкой.
Как сообщает «Магнолия-ТВ», анонимный звонок о взрывчатке поступил около 1:20. На место ЧП прибыли правоохранители, медики, спасатели, кинологи и взрывотехники.
Кинологи со служебными собаками отработали территорию — сообщение о минировании оказалось ложным. Теперь полицейский ищут «подрывника» — за ложные сообщения о подготовке взрыва злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.
Такая ответственность предусмотрена статьей 259 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что сразу после начала нового учебного года в Киеве четыре раза за неделю «минировали» гимназию, расположенную на улице Ивана Федорова.
Фото из Википедии, автор Kholodovsky.313
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