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В Киеве задержали вандала, осквернившего мемориал Героев Небесной Сотни

10:50 23 октября 2020
В Киеве задержали вандала, осквернившего мемориал Героев Небесной Сотни

Полиция Киева задержала 21-летнего студента одного из столичных вузов по подозрению в совершении хулиганских действий на Аллее Героев Небесной Сотни 22 октября.

Как сообщили правоохранители, свои действия хулиган объяснил состоянием алкогольного опьянения.

Задержанный

Досудебное расследование начато по части 1 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

После установления всех обстоятельств и причин проступка виновному в его совершении может грозить штраф в размере 1−2 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев, или же ограничение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в 2017 году хулиган и вовсе разгромил мемориал, сбросив на тротуар гранитные плиты. Суд приговорил его к четырем месяцам ареста.

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В Киеве задержали вандала, осквернившего мемориал Героев Небесной Сотни

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