Погубивший в ДТП харьковского спасателя с женой студент раскаялся на суде

В пятницу, 23 октября, Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения для студента, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, в котором погиб подполковник ГСЧС с дочерью. Об этом сообщает «Город Х».

Суд поддержал просьбу прокуратуры и отправил под арест на 60 суток 19-летнего студента Харьковского национального университета им. В. Каразина, которого подозревают в том, что ДТП возле Фельдман Экопарка произошло по его вине.

На суде подозреваемый полностью раскаялся и попросил прощения у родственников погибших. Мать подозреваемого заявила, что постарается помочь семье погибших.

«Я думаю, это молодость, глупость. Эта такая ошибка… Да, он ошибся, он виноват, он понесет наказание», — сказала она о своем сыне.

Фото: Telegram-канал Веха

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