28.22 / 28.42 33.18 / 33.58
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Погубивший в ДТП харьковского спасателя с женой студент раскаялся на суде

13:50 23 октября 2020
В суде

В пятницу, 23 октября, Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения для студента, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, в котором погиб подполковник ГСЧС с дочерью. Об этом сообщает «Город Х».

Суд поддержал просьбу прокуратуры и отправил под арест на 60 суток 19-летнего студента Харьковского национального университета им. В. Каразина, которого подозревают в том, что ДТП возле Фельдман Экопарка произошло по его вине.

На суде подозреваемый полностью раскаялся и попросил прощения у родственников погибших. Мать подозреваемого заявила, что постарается помочь семье погибших.

«Я думаю, это молодость, глупость. Эта такая ошибка… Да, он ошибся, он виноват, он понесет наказание», — сказала она о своем сыне.

Фото: Telegram-канал Веха

151

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

Заместитель Кернеса сообщил о его здоровье

Лазебная Марина

В Минсоцполитики предупредили украинцев, что ПФУ может обеспечивать пенсии только в размере 1850 грн

Олег Винник

У Олега Винника сообщили печальную новость

Испуг Зеленского попал на видео

Испуг Зеленского попал на видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер