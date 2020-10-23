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Происшествия

В Киеве горит супермаркет

16:22 23 октября 2020
В Киеве горит супермаркет

В Киеве в одном из супермаркетов возник пожар — персонал магазина и покупателей эвакуировали.

Видео чрезвычайного происшествия на Героев Сталинграда в сеть выложил ресурс «Киев оперативный». «На месте ожидают пожарных спасателей ГосЧС», — говорится в комментарии к видео.

На кадрах видны клубы дыма, вырывающиеся из здания.

Ранее в столице задержали мужчину, который поджег дом в элитном районе Воздвиженка на Подоле. Мужчина облил зажигательной жидкостью, купленной на автозаправке, фасад здания и поджег зажигалкой. После этого он повредил две машины, припаркованные по соседству.

Иллюстративное изображение Alexas_Fotos с сайта Pixabay.

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