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В аэропорту «Борисполь» пассажир бросался на пограничников: помогли только наручники

17:04 23 октября 2020
На пункте пропуска

В пункте пропуска «Борисполь» одноименного международного аэропорта пограничники задержали гражданина Украины, которого разыскивали правоохранители. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники проводили проверку пассажиров, которые прибыли рейсом из Минска. Во время проверки одного из граждан Украины инспектор погранслужбы зафиксировал срабатывание базы данных правоохранителей. Оказалось, что мужчина находится в розыске за совершение кражи.

Но когда пассажир понял, что из пункта пропуска его направят в отделение полиции, он начал нецензурно ругаться, пытался драться и разбил монитор компьютера. Утихомиривать разбушевавшегося гражданина пришлось при помощи наручников. В итоге пограничники задержали находящегося в розыске правонарушителя и задокументировали инцидент. Затем они передали мужчину сотрудникам Национальной полиции.

Фото: ГПСУ

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