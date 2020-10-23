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Происшествия

Под Киевом обезвредили "титушек"-рейдеров, работавших на народных депутатов

18:29 23 октября 2020
мужчина

В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали членов общественной организации, которую финансировали народные депутаты для рейдерства и «протестов».

Как сообщили в спецслужбе, «объединение» подконтрольно народному депутату и сопредседателю одной из политических партий.

По заказу руководства партии «бойцов» привлекали к силовым мерам во время рейдерских захватов, они участвовали в митингах и протестных акциях.

В СБУ установили, что задержанные контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы.

Во время обысков правоохранители изъяли ручной гранатомет, гранату РГО с запалом к ​​ней, 7 самодельных взрывных устройств, пистолет «Шмайсер» калибра 9 мм, устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов различного калибра, расфасованные наркотические средства, сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику.

Двое участников группировки уже задержаны. Еще трое скрываются и находятся в розыске.

Фото facebook.com/SecurSerUkraine

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