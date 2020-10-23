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Боевики «ЛНР» наладили в Приднестровье выпуск поддельных марок «Укрпочты»: зачем им это нужно

18:38 23 октября 2020
Марки

Служба безопасности Украины блокировала организованное представителями «ЛНР» применение поддельных почтовых марок АО «Укрпочта». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Поддельные марки «Укрпочты» пособники боевиков клеили на письма для запугивания переселенцев с временно оккупированной части Донбасса. Сотрудники СБУ установили, что в течение 2019−2020 годов группа лиц, реализовывала поддельные почтовые марки в нескольких областей Украины. Некоторые из них использовали для отсылки писем с оккупированной территории переселенцам.

В письмах оккупанты требовали от граждан подтверждения права на свою недвижимость, которая осталась на неподконтрольной части Донбасса. При этом «органы власти ЛНР» угрожали при отсутствии документов забрать жилье.

Поддельные марки серийно производились на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, откуда их контрабандой ввозили в Украину.
По предварительным оценкам, из-за использования поддельных марок «Укрпочта» понесла убытки на сумму более 50 млн гривен.

Правоохранители задержали одного из участников преступной схемы при попытке отправить партию поддельных марок. В пяти регионах проведены обыски — изъято около 3 млн грн, оружие, боеприпасы, средства связи и поддельную продукцию ориентировочной стоимостью 5 млн грн.


Фото: СБУ

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