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Происшествия

В Кривом Роге полицейские присвоили и продали золотые вещдоки на 130 тысяч гривен

18:50 23 октября 2020
полицейский и следователи ГБР

Двое сотрудников одного из отделов полиции в Кривом Роге Днепропетровской области продали на рынке золотые украшения, которые были вещественными доказательствами в уголовном производстве.

По информации Днепропетровской областной прокуратуры, в мае прошлого года оперуполномоченные полиции, майор и старший лейтенант, задержали жителя Кривого Рога за совершение кражи золотых украшений на сумму более 130 тысяч гривен.

Задержанный добровольно выдал краденое. Но полицейские никаких процессуальных документов по добровольной сдаче украшений не составили, а впоследствии реализовали их на одном из рынков города.

Сейчас обоим правоохранителям сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Санкция статьи за подобные преступления предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Кривом Роге был задержан полицейский, сбывавший наркотики и оружие, которые также были вещдоками в уголовных производствах.

Фото dbr.gov.ua

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