В Киеве грузовик налетел на бригаду дорожных рабочих: ЧП сняли на видео

В ночь на пятницу, 23 октября, на Северном мосту Киева фура въехала в бригаду дорожников. Об этом пресс-служба «Киевавтодора» сообщает в своем Facebook.

Бригада дорожников проводила работы на Северном мосту, в том числе на деформационных швах. В этот момент на сотрудников «Киевавтодора» направился грузовик.

«Удар пришелся на прицеп безопасности, что и спасло жизни шести дорожников», — говорится в сообщении. При этом от сильного удара вдребезги разбился сигнальный механизм.

Водитель фуры сказал, что он ехал с рейса и заснул за рулем. К счастью, никто не пострадал.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Момент столкновения фуры с прицепом попал на видео:

Фото: скриншот с видео.

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