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Происшествия

Авиакатастрофа под Чугуевом: начальник университета Воздушных сил отстранен, родные погибших сделали громкое заявление

22:19 23 октября 2020
Туринский

Начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба генерал-майора Александра Туринского отстранили от исполнения служебных обязанностей, сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Туринский отстранен приказом министра обороны до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета АН-26Ш под Чугуевом.

⠀"Убежден, что виновные в этой трагедии должны быть названы и наказаны украинским судом. Так не должно быть, чтобы виновные в гибели наших курсантов и офицеров избежали ответственности и справедливого наказания за свои поступки или бездействие", — написал Кучер.

Глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы Ан-26, вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал наиболее вероятной причиной катастрофы Ан-26 грубые нарушения в организации полетов и исполнении полетных заданий.

После этого родственники погибшего экипажа решили подавать в суд. Люди были уверены, что вину переложат на погибших, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, АН-26 разбился под Чугуевом вечером 25 сентября при заходе на посадку. На борту было 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба и семь членов экипажа. Выжил только один курсант.

Фото inforesist.org






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Авиакатастрофа под Чугуевом: начальник университета Воздушных сил отстранен, родные погибших сделали громкое заявление

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