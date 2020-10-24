На Тернопольщине из-за утечки газа погибли три человека
В селе Байковцы Тернопольской области от отравления газом погибли три человека. О трагедии, произошедшей 23 октября сообщили в областном главке ГСЧС.
Спасатели получили информацию, что в Байковцах в частном одноэтажном доме, расположенном на улице Сечовых Стрельцов, обнаружены тела трех погибших.
Признаков пожара нет.
Как выяснили «ФАКТЫ», информация о смерти людей поступила к спасателям от полиции вечером. Погибла пожилая супружеская пара хозяев и их 40-летний сын.
Насыщенность газа была такой, что спасателям пришлось работать в помещении в специальных респираторах и долго проветривать комнаты.
Напомним, недавно похожий случай произошел на Житомирщине — от отравления угарным газом погибли трое военнослужащих-контрактников.
Фото dsns.gov.ua
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