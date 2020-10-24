В Херсоне хулиганы с ножом и дубинкой ранили ребенка и его отца за сделанное замечание

В Херсоне двое нетрезвых хулиганов ранили мужчину и его несовершеннолетнего сына. Как сообщили в областном главке полиции, ЧП произошло в Днепровском районе города.

Двое пьяных в результате конфликта с несовершеннолетними детьми ранили одного из мальчиков и отца, который вступился за сына.

На месте происшествия полицейские установили, что компания мужчин, отдыхавшая со спиртным у одного из жилых домов, вела себя вызывающе. А несовершеннолетние, игравшие рядом на детской площадке, сделали им замечание.

Мужчины отреагировали агрессивно и в результате конфликта одного из детей ранили ножом. На помощь подоспел отец раненого ребенка, которого один из хулиганов ударил телескопической дубинкой по голове.

Полицейские установили личности подозреваемых. Это 34-летний и 30-летний жители Херсона, один из них ранее судимый за нанесение телесных повреждений. У мужчин изъяли холодное оружие и специальное приспособление для нанесения телесных повреждений.

Пострадавшим отцу и сыну сразу была оказана медицинская помощь, сейчас их состояние удовлетворительное.

Открытое уголовное производство по статье «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, 10 дней назад в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом молодого парня, участника АТО.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком убийстве, произошедшем в Киеве, где 36-летний отец несколько раз ударил своего 6-летнего сына ножом, а затем поджег кровать, в которой лежал мальчик.





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