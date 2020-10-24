В Хмельницкой области в жутком ДТП погибли подростки
Вечером в пятницу, 23 октября, в Волочиске Хмельницкой области произошло смертельное ДТП.
Как сообщили в областном главке ГСЧС, на ул. Независимости столкнулись автомобили Honda CR-V и ВАЗ 2101.
Спасателям пришлось с помощью гидравлических ножниц доставать из деформированного ВАЗа двух пассажиров 15 и 14 лет. Пострадал и водитель «Жигулей».
Все трое были госпитализированы в Волочискую центральную районную больницу. К сожалению, двое подростков в больнице скончались.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, в этот же день на объездной дороге Львова в результате масштабного ДТП погибли три человека и один получил серьезные травмы.
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