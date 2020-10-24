28.26 / 28.44 33.24 / 33.60
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Хмельницкой области в жутком ДТП погибли подростки

11:51 24 октября 2020
скорая

Вечером в пятницу, 23 октября, в Волочиске Хмельницкой области произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в областном главке ГСЧС, на ул. Независимости столкнулись автомобили Honda CR-V и ВАЗ 2101.

Спасателям пришлось с помощью гидравлических ножниц доставать из деформированного ВАЗа двух пассажиров 15 и 14 лет. Пострадал и водитель «Жигулей».

Все трое были госпитализированы в Волочискую центральную районную больницу. К сожалению, двое подростков в больнице скончались.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, в этот же день на объездной дороге Львова в результате масштабного ДТП погибли три человека и один получил серьезные травмы.


124

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
скорая

В Хмельницкой области в жутком ДТП погибли подростки

Холостячка Ксения Мишина

Тест на совместимость и разочарование в звездах: самые яркие моменты первой вечеринки "Холостячки"

Олег Винник

У Олега Винника сообщили печальную новость

Пенсия в Украине

Пенсии в декабре пересчитают: кто получит больше

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер