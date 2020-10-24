Камни с неба: в Киеве упавшие с 15 этажа кирпичи разбили четыре автомобиля

В Киеве на проспекте Героев Сталинграда днем 23 октября произошло ЧП — упавшие с 15 этажа стройматериалы серьезно повредили 4 машины, стоящие во дворе. Из жильцов дома и прохожих чудом никто не пострадал, говорится в сюжете «5 канала».

Очевидцы рассказали, что сначала услышали громкий звук, а потом увидели, как на машины летят камни.

Владельцы разбитых машин сразу вызвали полицию и написали заявления. Полицейские поднялись в квартиру, из которой летел кирпич, и опросили ремонтников.

По словам правоохранителей, на балконе много кирпича, который не закреплен. В свою очередь, строители рассказали, что оторвалась вентиляционная труба.

Владелец квартиры на место происшествия не приехал, прислал нанятого прораба, который отвечает за ремонт дома.

За кадром мужчина рассказал, что приехал с альпинистом, который должен демонтировать оторвавшуюся вентиляционную трубу и убрать кирпич, который еще может упасть.

Водители же поврежденных автомобилей надеются, что убытки возместит владелец квартиры.

По словам юриста, если понимание найти не удастся, придется выбивать компенсацию через суд.

Напомним, недавно от «камней с неба» пострадала машина в центре Киева. Обломки старинного здания в Михайловском переулке рухнули на стоявший поблизости автомобиль.



Фото скриншот видео



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