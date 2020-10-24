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Происшествия

Арахамия обнаружил странный предмет под колесом своего авто и вызвал взрывотехников

14:48 24 октября 2020
Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который недавно снова отличился спорным высказыванием, обнаружил в своем авто неизвестный сверток. По его словам, предмет похож на устройство слежения.

В Facebook Арахамия написал, что нашел сверток под задним правым колесом, после того, как сработал датчик давления шин. Он сразу же вызвал полицию и бригаду взрывотехников.

Комментаторы неоднозначно отреагировали на происходящее. Были и такие, кто считает фото и информацию постановочными.

Новость о подозрительном предмете под колесом машины Арахамии появилась и в Telegram-канале dtpkiev.

Там подписчики оставили такие комментарии.

Напомним, 23 октября в Мариуполе произошла нештатная ситуация с президентом Зеленским, который испугался громкого звука на совещании после открытия ледового стадиона. Президент закрыл уши и попытался спрятаться за стол в то время, когда другие присутствующие не испугались. Однако спустя мгновение Зеленскому удалось взять себя в руки.

Фото facebook.com/david.braun.50951, Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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