Американские легионеры БК "Одесса" жестко подрались в ресторане

Очередной скандал с участием игроков БК «Одесса» случился в ночь на субботу, 24 октября. Двое американских легионеров клуба Баден Джаксен и Дрю Брендон вместе со своими дамами отдыхали в одном из одесских ресторанов. Судя по видео и реакции соцсетей, отдохнули спортсмены славно. В ходе возникшего конфликта Баден Джаксен «нокаутировал» одного из гостей заведения и «скрестил кулаки» с другим. «Ассистировал» партнеру по клубу Дрю Брендон.

Успокаивать рослых, физически развитых темнокожих парней пришлось полицейским, которые прибыли по вызову. По словам очевидцев, Джаксен продолжал выяснять отношения, несмотря на присутствие стражей порядка, и тем пришлось применить слезоточивый газ.

При этом Баден все еще проходит серьезный курс лечения после перелома челюсти, полученного 28 сентября при потасовке на баскетбольной площадке в ходе контрольной игры с клубом «Тернополь». Тогда за пять минут до конца четвертой четверти центровой «Тернополя» Максим Сандул в борьбе за подбор мяча ударил игрока «Одессы» Юрия Кондракова. На это отреагировал американский легионер «Одессы» Джаксен и начал толкать соперника, но Сандул ответил ударом в челюсть. Это спровоцировало цепную реакцию. К потасовке подключились игроки обеих команд. Драку не удавалось унять несколько минут. Судьи приняли решение развести соперников и досрочно завершить спарринг.

В тот день Баден Джаксен был госпитализирован, у него диагностировали перелом челюсти. Одесская команда с нетерпением дожидалась возвращения в строй своего опорного защитника.

Напомним, в четверг, 22 октября, одесситы добыли первую победу в сезоне, одолев на домашней площадке «Будивельник» (86:69). Главным героем матча стал другой американский легионер, защитник одесситов Дилэйни Блэйлок, который за 27 минут умудрился набрать 34 очка, включая 9 реализованных трехочковых.

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