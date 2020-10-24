Изнасиловали и задушили: в Киеве обнаружили труп зверски убитой женщины

В Киеве на Троещине в районе улицы Закревского было совершено зверское убийство. Как сообщает Информатор, тело жертвы — 46-летней женщины — обнаружили на пустыре рядом с водоемом и остановкой транспорта. На месте преступления осталась женская сумка с документами, а потому личность убитой быстро установили.

Согласно предварительному заключению экспертов, женщине нанесли многочисленные удары палкой. Были найдены признаки сексуального насилия (приспущенная и разорванная верхняя одежда и белье, следы крови). Смерть наступила вследствие удушения, полагают, что убийца воспользовался ремешком сумки.

Также криминалисты указали на странность: убийца по какой-то причине решил срезать волосы женщине, на месте преступления были разбросаны пряди.

Пространство между домами № 7 и № 9 по улице Закревского ограждено, на месте продолжают работать следственная группа, специалисты-кинологи, эксперты.

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