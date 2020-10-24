Прокуратура завела дело по факту возможной слежки за Арахамией

В Киеве прокуратура отреагировала на выявление подозрительного устройства в автомобиле народного депутата Давида Арахамии. Уже подтвердилось, что предмет не взрывоопасный и, скорее всего, предназначен для отслеживания перемещений автомобиля. Как сообщает прокуратура Киева, свой вердикт еще должны озвучить эксперты.

Начато уголовное производство о незаконной слежке за человеком (ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины). Пока расследование ведется полицией Киева под руководством прокуроров столичной прокуратуры N6. В дальнейшем дело могут передать другим следственным органам.

Напомним, прибор неизвестного назначения и происхождения был обнаружен под автомобилем, точнее под задним правым колесом. На сверток отреагировал датчик давления шин, поэтому подозрительный трекер был обнаружен.

Фото kyiv.gp.gov.ua/Facebook



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