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Происшествия

В ДТП под Луганском погиб один из главарей боевиков «ЛНР»

20:23 24 октября 2020
марков

В районе оккупированного Луганска в ДТП разбился главарь террористического формирования «Призрак» Алексей Марков. Согласно данным сайта «Миротворец», уроженец российского Омска на Донбасс приехал еще в 2014 году. Тогда же был включен в базу «Чистилище» как боевик незаконных вооруженных формирований.

марков

Марков участвовал в финансировании терроризма, собирал средства для боевиков «ДНР» и «ЛНР», организовывал тренировочные лагеря для боевиков, координировал поставки оружия и живой силы на оккупированный Донбасс. Автомобиль Маркова видели въезжающим из РФ на оккупированный Донбасс, а в оккупированном регионе россиянин непосредственно контактировал с лидерами террористических группировок.

Фото myrotvorets. center

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