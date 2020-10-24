В Ровно крупное ДТП с маршруткой: пострадали дети

В Ровно попала в ДТП маршрутка с пассажирами. Микроавтобус следовал в город Здолбунов, но на выезде из областного центра столкнулся с легковым авто. Как сообщила полиция, «Geely» в неположенном месте пытался выполнить обгон, оказался на встречной полосе и не смог увернуться от автобуса.

Маршрутка везла четверых пассажиров, все они получили закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы. Пострадал 20-летний житель Здолбунова, 14-летний подросток и малыши шести и четырех лет.

Получили политравмы в ДТП и те, кто находился в легковом «Geely». Водитель погиб. Его 20-летняя жена, а также женщина и мужчина 48 и 62 лет отправлены в больницу.

Удар автобуса и легковушки был таким сильным, что маршрутка зацепила еще и проезжавшую мимо «Citroën Xsarа». Водителю легкового авто — 35-летнему жителю Ровно — также понадобилась помощь медиков.

Фото npu.gov.ua

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