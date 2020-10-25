Девушка без нижнего белья задрала юбку – мимо проходили Зеленский с женой

В Киеве представительница движения Femen устроила непристойный перфоманс перед Владимиром и Еленой Зеленскими. Видео инцидента на столичной Оболони опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

Президентская чета шла голосовать, журналисты и обычные киевляне наблюдали за процессом из-за ограждения, и тут от группы отделилась девушка, вышла на свободное пространство и подняла юбку. Под одеждой у девушки не было нижнего белья, низ живота был выкрашен в зеленый цвет, а на изнанке юбки обнаружилась надпись «Zexist» (по всей видимости, комбинация слов «Zelensky» и «sexist».

Возмутительницу спокойствия тут же нейтрализовали охранники.

Акция длилась считаные секунды. Президентская чета вряд ли заметила нарушительницу, так как смотрели вперед, а все события развивались у них за спиной.

Фото Klymenko Time/Telegram

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