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Главарь боевиков «ЛНР» перед гибелью убил женщину

11:55 25 октября 2020
марков

Российский наемник и главарь формирования «Призрак» Алексей Марков 24 октября разбился в ДТП. Авария стала смертельной еще и для некой женщины, но о ней в оккупированном Луганске предпочитают не говорить. На особенности политики российских пропагандистских ресурсов обратил внимание журналист и блогер Денис Казанский.

«О его (Маркова) гибели написали все сепарские СМИ. А о том, что он в этом ДТП еще и убил женщину, не написал никто. Эта жертва патриотам России не интересна», — отмечает блогер.

Напомним, москвич Алексей Марков на оккупированный Донбасс приехал в 2014 году. Россиянин был известен не только как наемник, но и как активный сборщик средств для боевиков «ДНР» и «ЛНР», вербовщик и организатор поставок оружия в оккупированный регион.

Фото Alexey Markov/Facebook

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Главарь боевиков «ЛНР» перед гибелью убил женщину

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