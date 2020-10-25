Главарь боевиков «ЛНР» перед гибелью убил женщину

Российский наемник и главарь формирования «Призрак» Алексей Марков 24 октября разбился в ДТП. Авария стала смертельной еще и для некой женщины, но о ней в оккупированном Луганске предпочитают не говорить. На особенности политики российских пропагандистских ресурсов обратил внимание журналист и блогер Денис Казанский.

«О его (Маркова) гибели написали все сепарские СМИ. А о том, что он в этом ДТП еще и убил женщину, не написал никто. Эта жертва патриотам России не интересна», — отмечает блогер.

Полевой командир Алексей Марков, который приехал в Украину убивать украинцев из России, разбился вчера на трассе Луганск-Краснодон. О его гибели написали все сепарские СМИ. А о том, что он в этом ДТП еще и убил женщину — не написал никто. Эта жертва патриотам России не интересна pic.twitter.com/puoIzamnpr — Денис Казанський (@den_kazansky) October 25, 2020

Напомним, москвич Алексей Марков на оккупированный Донбасс приехал в 2014 году. Россиянин был известен не только как наемник, но и как активный сборщик средств для боевиков «ДНР» и «ЛНР», вербовщик и организатор поставок оружия в оккупированный регион.

Фото Alexey Markov/Facebook

633

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter