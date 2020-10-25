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Происшествия

Покончил с собой больной коронавирусом пациент харьковской больницы

12:05 25 октября 2020
Суицид

В Харькове покончил с собой мужчина с коронавирусной инфекцией, который лечился в больнице. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «ТРУХА. Харьков».

«50-летний пациент с ковидом выпрыгнул сегодня из окна четвертого этажа. Со слов медперсонала, мужчина тяжело переносил болезнь. В ночь, перед прыжком, мужчина общался с родными, прощался… Это уже не первый случай, когда больные ковидом, не справившись с болезнью, решаются на подобный шаг», — сообщили на канале.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киеве из окон больниц выбросились два пациента с COVID-19. Так, 19 октября из окна инфекционного отделения Александровской больницы, где лечат больных COVID-19, выбросилась женщина. От полученных травм она скончалась в реанимации. На следующий день, 20 октября, стало известно, что в Оболонском районе Киева мужчина с COVID-19 совершил суицид, также выпрыгнув из окна медучреждения. Трагедия произошла в клинической городской больнице № 8 по улице Кондратюка.

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