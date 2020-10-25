Взрыв произошел у офиса Нацкорпуса в Киеве

В партии «Национальный корпус» сообщили о взрыве гранаты возле офиса киевской ячейки политсилы. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

«Сегодня под офис киевской ячейки „Национального корпуса“, который находится по адресу ул. Гайдай 9/8, бросили боевую гранату. Вследствие провокации никто не пострадал, так как на тот момент в помещении не было людей. Взрывом повреждено офисное имущество. Сейчас на месте работает полиция», — говорится в сообщении партии, сообщает «Интерфакс-Украина».

В Национальной полиции Украины сообщили, что инцидент произошел в ночь на воскресенье. После информации о взрыве на место выехала оперативно-следственная группа и взрывотехники.

«Предварительно — взорвалась граната. Взрывом поврежден фасад здания, никто не пострадал», — добавили в полиции.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в центре Киева на Андреевском спуске в ресторане «Канапа» произошел взрыв. Пострадали два человека.

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