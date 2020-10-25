«Атаковавшая» Зеленского активистка FEMEN похвасталась своим фото до акции

Активистка движения Femen, отличившаяся дерзкой выходкой перед идущим голосовать президентом Владимиром Зеленским, будет наказана. Скорее всего, девушку оштрафуют на 51−119 грн либо же суд назначит общественные работы на 40−60 часов. Именно такое наказание предусматривает статья 173 КУоАП о мелком хулиганстве, по которой был составлен протокол. Как сообщает Интерфакс-Украина, наказание будет определено на судебном заседании.

Тем временем движение Femen опубликовало откровенное фото своей активистки — именно в том виде, в котором она должна была предстать перед публикой, если бы не вмешались охранники.

Снимки, судя по всему, были сделаны еще до акции, а уже непосредственно перед мероприятием девушка решила добавить надпись «Femen» на бедре. Фото относятся к категории «18+» и опубликованы на сайте организации.

Напомним, когда Владимир и Елена Зеленские шли голосовать, активистка Femen выбежала из-за заграждения и подняла юбку. На бедре у девушки было написано «Stop», а на изнанке юбки обнаружилась надпись «Zexist».

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